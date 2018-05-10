В городах, принимающих ЧМ по футболу, запретят жарить шашлык

10.05.18 14:34

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10 мая. Interfax-Russia.ru - Особый противопожарный режим будет введен в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает газета " Известия " в четверг.

Отмечается, что особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципальные власти. Большинство не разрешает, в том числе и пикники с жаркой шашлыков на мангалах.

По данным газеты, обеспечить особый противопожарный режим должны власти регионов совместно с МЧС и Рослесхозом.