Реконструкция Каховской линии метро начнется в следующем году

10.05.18 15:23

© РИА Новости. Сергей Киркач

10 мая. Interfax-Russia.ru - Работы по реконструкции Каховской линии метро планируется начать в следующем году, сообщил в четверг глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Работы начнутся не раньше следующего года. В рамках реконструкции планируется продлить тупики за станциями, а также построить дополнительную вентиляционную камеру за станцией "Каширская"", - отметил А.Бочкарев.

Кроме того, по словам главы департамента, предстоит заменить системы автоматики и телемеханики движения поездов.

"Объем работ на платформах станций и в действующих вестибюлях будут определены после обследования их специалистами", - добавил А.Бочкарев.

Ранее сообщалось, что реконструкция Каховской ветки метро нужна для ее последующего включения в Большую кольцевую линию (БКЛ).

Как отмечал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сейчас прорабатывается вариант реконструкции этой линии без ее закрытия.

"Постараемся работать по ночам, в технологические окна, чтобы не останавливать движение", - говорил М.Хуснуллин.