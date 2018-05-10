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10.05.18 15:23
Реконструкция Каховской линии метро начнется в следующем году
"Работы начнутся не раньше следующего года. В рамках реконструкции планируется продлить тупики за станциями, а также построить дополнительную вентиляционную камеру за станцией "Каширская"", - отметил А.Бочкарев.
Кроме того, по словам главы департамента, предстоит заменить системы автоматики и телемеханики движения поездов.
"Объем работ на платформах станций и в действующих вестибюлях будут определены после обследования их специалистами", - добавил А.Бочкарев.
Ранее сообщалось, что реконструкция Каховской ветки метро нужна для ее последующего включения в Большую кольцевую линию (БКЛ).
Как отмечал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сейчас прорабатывается вариант реконструкции этой линии без ее закрытия.
"Постараемся работать по ночам, в технологические окна, чтобы не останавливать движение", - говорил М.Хуснуллин.
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