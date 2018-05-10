Владимир Путин приедет на открытие Крымского моста

10.05.18 15:38

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

10 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, примет участие в церемонии открытия Крымского моста, учитывая важность этого события, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он не стал анонсировать точную дату этого мероприятия.

"Я не буду раньше времени анонсировать точную дату открытия Крымского моста. Скажу лишь, что автомобильная очередь стройки завершена и, конечно, открытие будет в ближайшее время", - сказал Д.Песков.

Он добавил: "Представить себе, что открытие этого колоссального строительного объекта пройдет без президента, наверное, было бы сложным".

Крымский мост станет самым длинным в России (19 километров) и соединит Крымский полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту откроется во второй половине мая 2018 года, грузовиков - осенью нынешнего года, поезда пойдут в декабре 2019 года.

Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.