Директор Воронежского механического завода подал в отставку

10.05.18 15:54

© РИА Новости. Антон Денисов

10 мая. Interfax-Russia.ru - Директор "Воронежского механического завода" (ВМЗ) Игорь Молчалин подал в отставку, сообщил "Интерфаксу" источник на предприятии.

"Сегодня у Игоря Валерьевича последний рабочий день", - сказал источник, не уточнив, кто станет преемником И.Молчалина.

И.Молчалин возглавил ВМЗ 1 марта 2017 года, сменив на этом посту Алексея Уварова.

Между тем, местные СМИ сообщают, что причиной ухода главы предприятия является планируемое объединение Воронежского механзавода и Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) в единый двигателестроительный комплекс.

Как сообщалось, слияние предприятий должно начаться уже в текущем году.