Рынок ипотеки в Крыму в I квартале вырос более чем вдвое

10.05.18 16:10

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

10 мая. Interfax-Russia.ru - Выдача ипотечных кредитов в республике Крым в I квартале 2018 года увеличилась в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 900 млн рублей, сообщило крымское отделение Южного главного управления Банка России.

"Жители республики Крым в первом квартале текущего года получили 5,7 млрд рублей кредитов. Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 86,9%. Наиболее значительно выросла выдача ипотечных кредитов - в 2,6 раза, до 0,9 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

Количество выданных ипотечных кредитов достигло 446 тыс. единиц. Ипотечный портфель, по данным на 1 апреля, составляет 4,4 млрд рублей, показав рост за год в 2,5 раза. "Благодаря интенсивному развитию рынка доля ипотечных кредитов в общем объеме розничного портфеля в республике Крым выросла с 57,3% до 78%", - отмечают эксперты банка.

По их данным, активизацию розничного кредитования стимулировало уменьшение стоимости заемных средств. "В среднем процентные ставки по кредитам населению в республике Крым уменьшились в марте текущего года по сравнению с мартом 2017 года на 2,8 п.п., составив 16,1% годовых. Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях в марте 2018 года составила 10,3%, снизившись за год на 2 п.п.", - говорится в сообщении отделения ЦБ по Крыму.