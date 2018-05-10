Станция метро "Кудрово" может появиться в Ленобласти в 2025 году - власти

10.05.18 16:21

© РИА Новости. Игорь Руссак

10 мая. Interfax-Russia.ru - Станция метро "Кудрово" может появиться в Ленинградской области в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на начальника управления по транспорту Павла Постовалова.

В настоящее время по заказу Ленинградской области разрабатывается проект планировки и межевания территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Кудрово", включающего будущий вестибюль станции метрополитена, автовокзал и перехватывающие парковки.

После выполнения технико-экономического обоснования строительства продолжения Лахтинско-Правобережной линии метрополитена, конкурс на предпроектную разработку которого недавно объявил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, Ленинградская область выполнит разработку проекта планировки и межевания территории линейного объекта (линии метрополитена), включая станцию, вентиляционные шахты и электродепо.

"Согласно техническому заданию, проектные работы должны начаться в 2021 году, а в 2025 году вестибюль станции должен распахнуть свои двери для пассажиров. После этого, через два года, завершатся работы по созданию ТПУ, который сможет обслуживать более 20 тысяч пассажиров ежедневно", - приводятся в релизе слова П.Постовалова.

Ранее сообщалось, что градостроительный совет Ленинградской области отправил на доработку проект планировки территории под ТПУ "Кудрово".

Строительство ТПУ на границе Петербурга и области оценивается в 7 млрд рублей. В соответствии с проектом, ТПУ будет располагаться на площади более 52 га на границе Кудрово и Свердловского городского поселения, примыкая к автодороге М-18 "Кола" и гипермаркету "Мега-Икеа".

Узел будет включать вестибюль станции метрополитена, остановочный пункт для маршрутного транспорта, парковку маршрутного транспорта, автобусный вокзал на 400 пассажиров с 15 перронами прибытия и отправления, коммерческие помещения, перехватывающую парковку автомобильного транспорта на 2,2 тыс. машиномест, три открытых автостоянки общей вместимостью 340 машиномест.

ТПУ предполагается возводить за счет внебюджетных источников.

В настоящее время в Ленобласти расположена одна станция петербургского метрополитена - "Девяткино".

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