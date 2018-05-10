Фронтовикам в Карачаево-Черкесии вручили высшую госнаграду республики

10.05.18 16:36

Фото сайта главы и правительства КЧР

10 мая. Interfax=Russia.ru - За проявленный героизм, самоотверженность и большой вклад в дело защиты отечества в КЧР 18 ветеранов Великой Отечественной войны - непосредственных участников боевых действий, наградили высшей госнаградой республики орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесией".

"Награждение состоялась на торжественном приеме главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, где чествовали фронтовиков и тех, кто ковал победу у линии фронта. Вручая награды, глава республики лично подошел к каждому фронтовику, каждого тепло поблагодарил, выразил искренние пожелания здоровья и долголетия", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сщтрудник пресс-службы главы КЧР.

По его словам, в числе награжденных артиллеристы, кавалеристы, танкисты, пехотинцы, связисты - представители всех городов и районов Карачаево-Черкесии, которые сражались за победу.