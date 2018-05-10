Жалобы пациенток на поборы в перинатальном центре Приамурья стали поводом для служебной проверки

10.05.18 16:45

© РИА Новости. Александр Кондратюк

10 мая. Interfax-Russia.ru - Антикоррупционное управление правительства Амурской области в ходе проверки выявило факты поборов в областном перинатальном центре, назначена служебная проверка.

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что о требованиях денег от медперсонала за бесплатные процедуры проверяющим рассказали пациенты.

В четверг губернатор Александр Козлов провел оперативное совещание с руководством областной клинической больницы, где зачитал обращения женщин, проходящих лечение в перинатальном центре. В каждом указывалась конкретная сумма, которую медперсонал брал за предоставление услуг. Глава Приамурья заметил, что подобные факты дискредитируют руководство и порочат профессию.

"Если это системный сбой, то есть нехватка финансирования на приобретение препаратов, такие вопросы решаются быстро. Мы уже выделили Минздраву дополнительно 500 млн рублей на лекарственное обеспечение, если необходимы еще средства, мы изыщем. Если же это просто жадность отдельных людей, то они должны отвечать перед законом", - заявил губернатор.

По поручению главы Приамурья областной Минздрав проведет служебную проверку в перинатальном центре. Все обращения будут переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.