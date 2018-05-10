Мосгорсуд не сократил восьмилетний срок заключения экс-губернатору Кировской области Белых, но снял запрет не занимать должности на госслужбе

10.05.18 16:49

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

10 мая. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд несколько смягчил приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых, сняв запрет не занимать должности на госслужбе, оставив восьмилетний тюремный срок.

Таким образом, приговор экс-губернатору вступил в законную силу с небольшими изменениями.

"Заслушав мнения сторон и руководствуясь нормами УПК РФ, суд принял решение изменить приговор суда первой инстанции и отменил запрет осужденному занимать три года после отбытия наказания должности в органах муниципальной и государственной власти", - сказала судья, оглашая решение.

В своей жалобе, адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов указывал на то, что судом первой инстанции было неправильно истолковано и с нарушениями применялось уголовное законодательство, а именно, в части исследования доказательств. Кроме того, в ходе рассмотрения жалобы адвокат представил на рассмотрение суда ходатайство, в котором просил приобщить к материалам дела медицинские документы о состоянии здоровья его подзащитного и о прогнозах того, как заболевания, имеющиеся у Н.Белых, будут влиять на его состояния в условиях мест лишения свободы.

В свою очередь, представитель прокуратуры Марина Дятлова заявила в суде, что кассационная жалоба защиты Н.Белых является необоснованной и попросила суд оставить ее без удовлетворения. Она отметила, что вина Н.Белых в суде была доказана совокупностью представленных стороной обвинения доказательств.

Защита кировского экс-губернатора намерена обжаловать его приговор в Верховном суде РФ."Скорее всего, будем подавать жалобу в Верховном суде РФ", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Н.Белых.

По его словам, после того, как Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на решение суда первой инстанции, Н.Белых не будет сразу же этапирован к месту отбывания наказания.

"Существует определенная процедура для этого, которая занимает порядка месяца, поэтому будет время подать жалобу", - пояснил А.Грохотов.

Как сообщалось, 1 февраля Пресненский суд Москвы приговорил Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с тем суд оправдал его по эпизоду получения взятки в 200 тыс. евро от предпринимателя Альберта Ларицкого.

Кроме того, по приговору, 1 февраля Пресненский суд Москвы приговорил Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с тем суд оправдал его по эпизоду получения взятки в 200 тыс. евро от предпринимателя Альберта Ларицкого.