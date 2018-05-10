Около 250 спортсменов примут участие в турнире по вольной борьбе на кубок главы Карачаево-Черкесии

10.05.18 16:53

© РИА Новости. Константин Чалабов

10 мая. Interfax-Russia.ru - Открытый турнир по вольной борьбе на кубок главы Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашида Темрезова, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, соберет лучших спортсменов вольного стиля.

"Двухдневный турнир стартует 12 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе "Родина" в Урупском районе КЧР. Ожидается участие спортсменов из Московской области, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев, Кабардино-Балкарии и других регионов", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник Минспорта КЧР.

Соревнования, участниками которых станут около 250 спортсменов, пройдут в 12 весовых категориях.

Призовой фонд турнира предусматривает денежные премии всем спортсменам, занявшим призовые места.