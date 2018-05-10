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10.05.18 16:55

Ульяновские власти рассчитывают на трехкратное увеличение турпотока из Китая

© РИА Новости. Максим Блинов
10 мая. Interfax-Russia.ru - Российско-китайский проект в сфере туризма под названием "Красный маршрут", в котором Ульяновская область является одним из ключевых участников, позволит в текущем году привлечь в регион в три раза больше туристов из Китая, сообщается на сайте правительства региона в четверг.

Вопросы развития туризма между регионами Поволжья и Китаем обсуждались в рамках III Международного туристского форума-выставки "Отдых на Волге", который проходил в Ульяновске в конце апреля.

"Ежегодно в рамках проекта туристский поток из КНР увеличивается на 20-30%. В связи с активной стратегией продвижения маршрута, в 2018 году мы ожидаем увеличение потока туристов из Китая в 2-3 раза", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Морозова.

Проект "Красный маршрут" представляет собой культурно-познавательный восьмидневный гранд-тур с посещением крупных городов России и родины Владимира Ленина по маршруту: Москва - Ульяновск - Казань - Санкт-Петербург. Проект реализуется при непосредственной поддержке федерального агентства по туризму России и национального управления туризма КНР.

В Ульяновске турпрограмма состоит, в частности, из экскурсий в дом-музей В.Ленина, музей-усадьбу городского быта и гимназию, которую окончил будущий революционер.

В рамках форума между туристической ассоциацией "Мир без границ" и несколькими организациями туриндустрии Ульяновской области был подписан меморандум о создании комфортной среды для китайских туристов - в том числе, реализации программы "China Friendly" на предприятиях региона.

"Соглашение положительно отразится на рейтинге российского туризма на международном рынке, увеличит рост и доходность въездного туризма из Китая на территории Ульяновской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, область договорилась наладить еженедельный прием организованных тургрупп из Китая. Также открытие международных авиаперевозок в Ульяновске в ближайшее время позволит связать город с провинциями КНР, отмечается в пресс-релизе.

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