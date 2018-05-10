Памятник маршалу Жукову открыт в Воронежской области

10.05.18 16:58

© РИА Новости. Лев Иванов

10 мая. Interfax-Russia.ru - Торжественное открытие памятника маршалу СССР Георгию Жукову состоялось в парке Воинской славы Воробьевского района Воронежской области, говорится в сообщении райадминистрации.

Участие в открытии приняли жители и гости района, представители администрации, курсанты военно-патриотического клуба "Будущий воин", а также ветеран Великой Отечественной войны Вячеслав Ермаков, который лично встречался с легендарным полководцем.

На мероприятии выступили различные творческие коллективы, которые исполняли песни о войне.

Памятник из стеклофибробетона изготовил скульптор из города Калача Ворнежской области Виктор Грищенко.

В 1941 году на фронт ушли больше четырех тысяч жителей Воробьевского района. Многие из них награждены орденами и медалями, пятерым присвоено звание Героя Советского Союза.

Ес юд