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10.05.18 16:58
Памятник маршалу Жукову открыт в Воронежской области
10 мая. Interfax-Russia.ru - Торжественное открытие памятника маршалу СССР Георгию Жукову состоялось в парке Воинской славы Воробьевского района Воронежской области, говорится в сообщении райадминистрации.
Участие в открытии приняли жители и гости района, представители администрации, курсанты военно-патриотического клуба "Будущий воин", а также ветеран Великой Отечественной войны Вячеслав Ермаков, который лично встречался с легендарным полководцем.
На мероприятии выступили различные творческие коллективы, которые исполняли песни о войне.
Памятник из стеклофибробетона изготовил скульптор из города Калача Ворнежской области Виктор Грищенко.
В 1941 году на фронт ушли больше четырех тысяч жителей Воробьевского района. Многие из них награждены орденами и медалями, пятерым присвоено звание Героя Советского Союза.
Ес юд
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