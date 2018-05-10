Более 300 приемных семей организовано в Югре за шесть лет

10.05.18 17:03

© РИА Новости. Владимир Песня

10 мая. Interfax-Russia.ru - Более 300 пенсионеров в Югре обрели приемные семьи с начала действия соответствующей региональной программы в 2012 году, сообщается на сайте окружной думы.

"Такая форма ухода за пожилыми людьми как приемная семья реализуется в Югре с 2012 года. (...) за весь период действия (...) было организовано 317 приемных семей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время таких семей в регионе - 146. Больше всего их в Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске, а также Кондинском, Березовском и Нижневартовском районах.

При этом наиболее востребована данная форма ухода за пожилыми гражданами в возрасте от 70 до 80 лет. Их помощниками преимущественно становятся женщины. В 54% случаев приемная семья проживает у пожилого гражданина, в 46% случаев - у помощника.

"Когда говорят о социальной защите пожилых людей, обычно подразумевают их материальное обеспечение, но им не в меньшей степени требуется домашний уют, семейная забота и внимание близких. Если таковых нет рядом, то именно приемная семья может помочь обрести необходимую поддержку и помощь", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя думы Югры Натальи Западновой.

Она также отметила, что в создании и сопровождении приемной семьи в Югре участвуют органы опеки и попечительства, организации социального обслуживания, что позволяет максимально защитить права пожилого человека от возможных нарушений.