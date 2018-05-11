Международный кинофестиваль "Сталкер" пройдет в Магадане

11.05.18 06:04

© РИА Новости. Евгений Одиноков

11 мая. Interfax-Russia.ru - На киноплощадках Магадана с 25 по 29 мая состоится показ призеров Международного фестиваля фильмов о правах человека "Сталкер", сообщает управление информационной политики правительства Магаданской области в пятницу.

"Главная цель кинофестиваля - формирование правового сознания зрителей средствами кинематографа, популяризация лучших фильмов о правах человека. Кинофестиваль проводится Гильдией кинорежиссеров России при поддержке Фонда Розы Люксембург. Помимо показа кинокартин состоятся встречи с их создателями и обсуждение фильмов", - говорится в сообщении.

По данным управления, в Магадане показы пройдут в областной библиотеке имени А. С. Пушкина и в большом и малом залах кинотеатра "Горняк". За пять фестивальных дней зрители увидят 23 киноленты, пройдут восемь творческих встреч и конференция "Диалог народов Дальнего Востока".

"Программу фестиваля откроет художественный фильм "Турецкое седло". Также в рамках "Сталкера" зрители увидят "Одиннадцать писем к Богу", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в Дом инвалидов", и другие", - отмечается в сообщении.