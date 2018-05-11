Камчатские ученые разработали более 30 видов продукции из водорослей

11.05.18 06:08

© РИА Новости. Виталий Аньков

11 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники одного из старейших вузов Камчатки - КамчатГТУ - представили свои инновационные разработки в водорослевом производстве, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Камчатского края.

"Ученые презентовали более 30 видов продуктов, изготовленных из водорослей", - говорится в сообщении.

Речь идет, в частности, о первичной переработке водорослей (сухая ламинария, крупка, мука, микронизированная пудра, гель), провианте (хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, чипсы, сублимированные супы, роллы, соки и коктейли), фармацевтических средствах и косметике.

По мнению камчатских властей, товары из водорослей будут востребованы.

"У берегов Камчатки сосредоточены большие запасы этого биоресурса, который сейчас практически не перерабатывается. Для того, чтобы изменить это, необходимо наладить диалог ученых и бизнеса", - цитирует пресс-служба первого вице-губернатора края Ирину Унтилову.

И.Унтилова предложила сотрудникам вуза провести презентацию продукцию из водорослей для совета по предпринимательству при губернаторе края.

"Пригласить предпринимателей, чтобы они посмотрели, насколько возможно использовать эти разработки в промышленных рамках, подсказали какие-то бизнес аспекты. Учитывая, что все больше людей задумываются о правильном питании, я думаю, что у подобного проекта есть будущее. Тем более, что основу для производства дарит камчатская природа", - сказала первый вице-губернатор.