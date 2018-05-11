Экс-руководитель управления строительства ФСИН Якутии обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

11.05.18 06:12

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

11 мая. Interfax-Russia.ru - Бывший директор ФГУП "Управление строительства №25 Федеральной службы исполнения наказаний России" предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК России по Якутии.

"В 2015 году обвиняемый потребовал у двух руководителей коммерческих предприятий взятку в размере 10% от общей суммы контракта по реконструкции инженерно-технических средств охраны исправительной колонии, расположенной в поселке Марха (пригород Якутска)", - говорится в сообщении.

Установлено, что денежные средства в сумме около 1 млн руб. были перечислены на расчетный счет предприятия, руководитель которого являлся знакомым обвиняемого. Коммерсант обналичил поступившие денежные средства и передал их обвиняемому.

Материалы уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) направлены в суд.