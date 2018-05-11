Телецкое озеро и гора Белуха в Республике Алтай станут частью туристического маршрута "Золотое кольцо Сибири"

11.05.18 06:40

© РИА Новости. Алексей Даничев

11 мая. Interfax-Russia.ru - Более десяти регионов Сибири представят свои туристические объекты для создания межрегионального маршрута "Золотое кольцо Сибири", сообщает пресс-центр правительства Республики Алтай.

"Создание познавательного межрегионального маршрута с участием 12 регионов Сибирского федерального округа будет проходить в 2018 году.

Для включения в межрегиональный маршрут представлены такие объекты туристического показа Республики Алтай, как Чуйский тракт, Телецкое озеро, гора Белуха, Чулышманская долина, гора Актру. Они являются центрами притяжения туристов в республике", - говорится в сообщении.

Для того чтобы решить, как именно эти объекты будут включены в маршрут в регион прибыли представители Русского географического общества и руководитель образовательного маршрута Юлия Калюжная. При принятии решения о включении объектов показа региона будут учтены такие критерии, как логистика, социальная ориентированность, возрастная категория и физическая подготовка туристов для прохождения маршрута.

Проект реализует Томское отделение Русского географического общества.