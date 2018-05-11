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11.05.18 06:43
Крупнейший стадион в Кемерово закрыт из-за загрязненного воздуха
"Сотрудниками Роспотребнадзора в учреждении были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию объектов спорта. Содержание углекислого газа превысило допустимую концентрацию, суд постановил, что выявленные нарушения создают угрозу здоровью и жизни людей", - говорится в сообщении.
Стадион был признан виновным по ст. 6.3 КРФ об АП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В настоящее время он опечатан, администрация принимает меры по устранению нарушений.
По данным сайта стадиона, он состоит из нескольких объектов: открытая арена, крытый ледовый дворец и фитнесс-центр. Одновременно в нем может разместиться до 20 тыс. зрителей.
В 2007 году на стадионе проходил Чемпионат мира по хоккею с мячом.
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