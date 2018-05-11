Крупнейший стадион в Кемерово закрыт из-за загрязненного воздуха

11.05.18 06:43

© РИА Новости. Ирина Белова

11 мая. Interfax-Russia.ru - Судебные приставы на 90 дней приостановили работу стадиона "Химик" в Кемерово, где было выявлено превышения содержания оксида углерода в воздухе, сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Кемеровской области в пятницу.

"Сотрудниками Роспотребнадзора в учреждении были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию объектов спорта. Содержание углекислого газа превысило допустимую концентрацию, суд постановил, что выявленные нарушения создают угрозу здоровью и жизни людей", - говорится в сообщении.

Стадион был признан виновным по ст. 6.3 КРФ об АП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В настоящее время он опечатан, администрация принимает меры по устранению нарушений.

По данным сайта стадиона, он состоит из нескольких объектов: открытая арена, крытый ледовый дворец и фитнесс-центр. Одновременно в нем может разместиться до 20 тыс. зрителей.

В 2007 году на стадионе проходил Чемпионат мира по хоккею с мячом.