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11.05.18 07:54
Арестован подозреваемый в коррупции глава района Красноярского края
Как сообщалось, А.Бахтина задержали по подозрению в получении взятки в 1 млн рублей за содействие в получении оплаты за строительство детсада на 190 мест. Кроме того, чиновник вымогал взятки у стройкомпаний, получивших контракты на строительство различных муниципальных объектов. "Откат" составлял до 10% от стоимости подрядных работ, общий размер взяток составил "многомиллионные суммы".
А.Бахтину инкриминируют п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
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