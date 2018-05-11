Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 6 км

11.05.18 08:03

© РИА Новости. Евгений Нескромный

11 мая. Interfax-Russia.ru - Вулкан Ключевской, активизировавшийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 6 км над уровнем моря, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пятницу в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло в пятницу днем по местному времени. Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении от вулкана", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что это - не разовый выброс, Ключевской продолжает "работать", выбрасывая пепел на эту высоту.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.