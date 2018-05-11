Москва не участвует в процессе о компенсации украинским компаниям в связи с потерей активов в Крыму

11.05.18 08:27

© РИА Новости. Алексей Никольский

11 мая. Interfax-Russia.ru - Москва не считает себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге, который вынес решение о выплате компенсаций ряду украинских компаний в связи с потерей активов в Крыму, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае", - сказал Д.Песков.