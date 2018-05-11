Думская фракция "Единой России" готова выдвинуть Кудрина на пост главы Счетной палаты

11.05.18 08:38

© РИА Новости. Сергей Гунеев

11 мая. Interfax-Russia.ru - Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, как ожидается, будет предложен фракцией "Единая Россия" на пост председателя Счетной палаты - соответствующее предложение от парламентского большинства ему уже поступило, сообщил "Интерфаксу" в четверг первый замруководителя фракции Андрей Исаев.

"Уже в понедельник, 14 мая, президиум фракции встретиться с Алексеем Кудриным, и если мы придем к консенсусу, будем готовы выдвинуть его кандидатуру", - сказал А.Исаев.

Он уточнил, что такое предложение А.Кудрину было сделано в четверг.

По словам А.Исаева, парламентское большинство видит в А.Кудрине "квалифицированного оппонента, выступающего с конструктивных позиций".

Представитель руководства фракции обратил внимание на то, что по целому ряду вопросов А.Кудрин "является оппонентом правительства и парламентского большинства". "И не секрет, что мы часто вступали с ним в полемику", - добавил депутат.

Но, уверен представитель "Единой России", для общества полезно, что столь важную в структуре государства позицию будет занимать человек, не входящий в парламентское большинство, не состоящий в партии "Единая Россия", лидером которой является председатель правительства (Дмитрий Медведев).

Что касается квалификации А.Кудрина, то с его "послужным списком" сомневаться в ней не приходится - у него "огромный опыт" работы и правительстве, и в Комитете гражданских инициатив, отметил А.Исаев.

Он подтвердил, что сначала в "Единой России" рассматривалась на пост главы Счетной палаты кандидатура первого вице-спикера Александра Жукова. Однако в связи с желанием А.Жукова остаться работать в Госдуме, искать возможного, и при этом высококвалифицированного, кандидата стали вне фракции и партии.