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11.05.18 08:56
Врио губернатора Приморья в ходе праймериз "Единой России" поборется за выдвижение на пост главы региона
"Избирательный Кодекс Приморского края допускает участие в выборах губернатора только тех кандидатов, которые выдвинуты партиями. Свою кандидатуру на пост высшего должностного лица Приморского края уже заявил врио губернатора Андрей Тарасенко", - сообщает пресс-служба регионального отделения "ЕР".
Также в праймериз примут участие спикер Думы Владивостока Андрей Брик, глава Хорольского района края Алексей Губайдуллин, председатель краевой Федерации профсоюзов Владимир Исаков, депутат Законодательного собрания Приморья Всеволод Романов.
"ЕР" планирует выдвинуть кандидата на пост губернатора Приморского края на региональной конференции 30 июня.
Досрочные выборы губернатора Приморского края пройдут 9 сентября 2018 года, в Единый день голосования.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморья Владимира Миклушевского, возглавлявшего край с 2012 года.
Исполняющим обязанности губернатора был назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".
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