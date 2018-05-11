Бывший начальник таможенного поста в Красноярском крае получил восемь лет строгого режима за взятки

11.05.18 09:17

© РИА Новости. Алексей Филиппов

11 мая. Interfax-Russia.ru - Канский городской суд (Красноярский край) 10 мая вынес приговор бывшему начальнику местного таможенного поста Сибирского таможенного управления, которого обвинили в получении взятки в крупном размере, сообщила пресс-служба управления регионального управления ФСБ.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2017 году бывший таможенник вымогал взятку у руководителя компании, занимавшейся оптовой торговлей лесоматериалами. "Взамен глава таможенного поста обещал свое покровительство. В случае отказа он угрожал всячески мешать бизнесменам при прохождении таможенного контроля. Глава компании согласился заплатить", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Красноярского УФСБ.

Со своей стороны Западно-Сибирское СУ на транспорте СКР сообщает, что сумма ежемесячного "вознаграждения" за покровительство составляла 200 тыс. рублей, и предприниматель передавал деньги подсудимому дважды.

Затем бизнесмен обратился в правоохранительные органы.

Бывший начальник Канского таможенного поста был задержан в мае 2017 года на автотрассе в пригороде Красноярска. При осмотре его автомобиля в коробке из-под чая были обнаружены 200 тыс. руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки).

Суд приговорил 34-летнего мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн руб. Приговор пока не вступил в законную силу.