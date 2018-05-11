Четыре человека пострадали при столкновении двух КАМАЗов в ХМАО

11.05.18 09:21

© РИА Новости. Павел Лисицын

11 мая. Interfax-Russia.ru - Столкновение двух КАМАЗов произошло на 31 километре автодороги "Юг" в ХМАО, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

По данным полиции, 11 мая в 00:30 (22:30 мск 10 мая) в Советском районе ХМАО 37-летний водитель КАМАЗа не увидел стоящий на проезжей части аналогичный грузовик, к которому был прикреплен полуприцеп-цистерна и столкнулся с ним.

Водители двух КАМАЗов, а также пассажиры одного из них - 28 и 30 лет, -получили травмы.