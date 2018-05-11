Голос за деньги: в РФ могут ввести штрафы за участие детей в несогласованных акциях
  
Взять в кольцо: в Сибири и на Юге РФ запустят турмаршрут "Золотое кольцо"
   
За выборы: "закон Димы Яковлева" могут распространить на тех, кто вмешивался в выборы в РФ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

18.04.18   16:53

16.04.18   16:50
 
Главные события
11.05.18 09:32

ФАС возбудила дело в отношении ТАИФ-НК из-за сокращения поставок на внутренний рынок

© РИА Новости. Руслан Кривобок
11 мая. Interfax-Russia.ru - Татарстанское управление ФАС (УФАС) России возбудило дело в отношении ОАО "ТАИФ-НК" из-за сокращения поставок нефтепродуктов на внутренний рынок в марте, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Дело заведено по признакам нарушения п.п. 4 и 8 ч.1 ст.10 закона "О защите конкуренции". Компания подозревается в ограничении конкуренции на товарном рынке нефтепродуктов, в том числе сокращении поставок на внутренний рынок и ущемлении интересов покупателей нефтепродуктов.

Согласно мониторингу индикаторов рынка нефтепродуктов ФАС, в марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года "ТАИФ-НК" увеличила объем производства автомобильного бензина на 26,59 тыс. тонн (на 65%), сократив при этом объем отгрузки на внутренний рынок РФ на 8,6 тыс. тонн (на 24,6%) и увеличив отгрузку на экспорт на 40,6 тыс. тонн (в 6,5 раз).

"Создавшаяся ситуация привела к ограничению предложения товара как в биржевом, так и внебиржевом сегментах рынка, и созданию дисбаланса спроса и предложения, оказав существенное влияние на увеличение стоимости бензина", - полагает управление.

Пресс-служба УФАС подчеркивает, что компания нарушила обязательства, предусмотренные четырехсторонним соглашением, подписанным с ФАС России, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в 2011 году для недопущения дефицита нефтепродуктов в регионах России. Документ регламентирует, что поставки нефтепродуктов на внутренний рынок составляют не менее 20% от объема переработанной нефти. По итогам 2017 года объем поставки ОАО "ТАИФ-НК" на внутрироссийский рынок, по информации УФАС, составил 12%.

По данным СПбМТСБ, которые приводятся в пресс-релизе УФАС, национальный биржевой индекс цен на автомобильный бензин марки АИ-92 вырос в марте 2018 года на 2 тыс. 988 рубля за тонну (на 7,4%), АИ-95 - на 3 тыс. 967 руб./т (на 9,5%), дизельное зимнее топливо - на 544 руб./т (на 1,3%), дизельное топливо межсезонное - на 1 тыс. 486 руб./т (на 3,55%).

Ранее сообщалось, что ФАС направляла ряду компаний, в том числе "ТАИФ-НК", предупреждения в связи с действиями на топливном рынке. ФАС призывала их к соблюдению антимонопольного законодательства и исполнению обязательств, закрепленных в четырехстороннем соглашении.

ОАО "ТАИФ-НК" - 100%-ная "дочка" ОАО "ТАИФ". В составе предприятия - нефтеперерабатывающий завод мощностью 7 млн тонн в год, завод бензинов и производство по переработке газового конденсата. В настоящее время предприятие завершает строительство комплекса глубокой переработки нефти.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.05.18 13:12
Школьница умерла на уроке физкультуры в Новой Москве
.
  11.05.18 12:55
Три участка Большой кольцевой линии Московского метро запустят в 2020 году
.
  11.05.18 10:26
Самая холодная майская ночь зафиксирована в столице
.
  11.05.18 10:05
Средняя зарплата учителей в Москве должна приблизиться к 110 тыс. рублей в этом году
.
 
   10.05.18 16:38
Самовыдвиженцам для регистрации кандидатами в мэры Москвы потребуется 36 тыс. подписей избирателей
.
  10.05.18 15:46
Жилые кварталы построят на месте завода "Красный богатырь" в столицы
.
  10.05.18 15:23
Реконструкция Каховской линии метро начнется в следующем году
.
  10.05.18 15:17
Проект планировки пересадочного узла у метро "ВДНХ" могут утвердить до июля
.
  10.05.18 08:46
Свыше 1 млн человек вышли на акцию "Бессмертный полк" в Москве
.
  08.05.18 14:53
Мэр Москвы принял участие в акции "Сирень победы" и посадил сиреневый куст в Екатерининском парке столицы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket