ФАС возбудила дело в отношении ТАИФ-НК из-за сокращения поставок на внутренний рынок

11.05.18 09:32

© РИА Новости. Руслан Кривобок

11 мая. Interfax-Russia.ru - Татарстанское управление ФАС (УФАС) России возбудило дело в отношении ОАО "ТАИФ-НК" из-за сокращения поставок нефтепродуктов на внутренний рынок в марте, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Дело заведено по признакам нарушения п.п. 4 и 8 ч.1 ст.10 закона "О защите конкуренции". Компания подозревается в ограничении конкуренции на товарном рынке нефтепродуктов, в том числе сокращении поставок на внутренний рынок и ущемлении интересов покупателей нефтепродуктов.

Согласно мониторингу индикаторов рынка нефтепродуктов ФАС, в марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года "ТАИФ-НК" увеличила объем производства автомобильного бензина на 26,59 тыс. тонн (на 65%), сократив при этом объем отгрузки на внутренний рынок РФ на 8,6 тыс. тонн (на 24,6%) и увеличив отгрузку на экспорт на 40,6 тыс. тонн (в 6,5 раз).

"Создавшаяся ситуация привела к ограничению предложения товара как в биржевом, так и внебиржевом сегментах рынка, и созданию дисбаланса спроса и предложения, оказав существенное влияние на увеличение стоимости бензина", - полагает управление.

Пресс-служба УФАС подчеркивает, что компания нарушила обязательства, предусмотренные четырехсторонним соглашением, подписанным с ФАС России, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в 2011 году для недопущения дефицита нефтепродуктов в регионах России. Документ регламентирует, что поставки нефтепродуктов на внутренний рынок составляют не менее 20% от объема переработанной нефти. По итогам 2017 года объем поставки ОАО "ТАИФ-НК" на внутрироссийский рынок, по информации УФАС, составил 12%.

По данным СПбМТСБ, которые приводятся в пресс-релизе УФАС, национальный биржевой индекс цен на автомобильный бензин марки АИ-92 вырос в марте 2018 года на 2 тыс. 988 рубля за тонну (на 7,4%), АИ-95 - на 3 тыс. 967 руб./т (на 9,5%), дизельное зимнее топливо - на 544 руб./т (на 1,3%), дизельное топливо межсезонное - на 1 тыс. 486 руб./т (на 3,55%).

Ранее сообщалось, что ФАС направляла ряду компаний, в том числе "ТАИФ-НК", предупреждения в связи с действиями на топливном рынке. ФАС призывала их к соблюдению антимонопольного законодательства и исполнению обязательств, закрепленных в четырехстороннем соглашении.

ОАО "ТАИФ-НК" - 100%-ная "дочка" ОАО "ТАИФ". В составе предприятия - нефтеперерабатывающий завод мощностью 7 млн тонн в год, завод бензинов и производство по переработке газового конденсата. В настоящее время предприятие завершает строительство комплекса глубокой переработки нефти.