Три человека погибли в ДТП в Дагестане

11.05.18 09:43

© РИА Новости. Евгений Самарин

11 мая. Interfax-Russia.ru - Легковой автомобиль врезался в рекламный щит на федеральной автодороге "Кавказ" в Дагестане, есть жертвы, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканского МВД в пятницу.

"Трагедия произошла в Карабудахкентском районе республики. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в рекламный щит. В результате этого погибли три человека - водитель и два его пассажира", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в среду и четверг в результате двух ДТП в Дагестане пять человек погибли и еще 10 доставлены в больницу.