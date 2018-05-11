Военные самолеты США провели разведку вблизи границ России на Балтике и Черном море

11.05.18 09:54

© РИА Новости. Владимир Астапкович

11 мая. Interfax-Russia.ru - Самолеты ВВС США, способные осуществлять разведку на большую глубину территории противника, в четверг совершили длительные полеты у границ России на юге Балтики и Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет RC-135V с бортовым номером 64-14844 и позывным TOKEN42, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, порядка трех часов курсировал вдоль границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, Литвы, а также к западу от нее в небе над Балтикой.

Тем временем другой американский разведчик - RC-135U с бортовым номером 64-14847 и позывным BUDD21, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, совершал на Черном море полеты у побережья Краснодарского края и южного и юго-западного побережья Крыма. В районе Севастополя он приближался к полуострову на расстояние около 55 км.

Как сообщалось, 9 мая этот же стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U также осуществлял длительный полет у побережья Крыма.