Самая холодная майская ночь зафиксирована в столице

11.05.18 10:26

© РИА Новости. Владимир Федоренко

11 мая. Interfax-Russia.ru - Ночь на пятницу стала самой холодной в столичном регионе с начала мая, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

По данным наблюдений, температура воздуха на главной метеостанции города на ВДНХ опускалась до плюс 4 градусов, уточнили в ведомстве.

В нескольких районах Подмосковья ночью фиксировались заморозки: в Клину до минус 0,4 градуса, в Волоколамске - до минус 0,6 градуса, в Ново-Иерусалиме - до минус 0,7 градуса, в Черустях - до минус 1,6 градуса.

По прогнозу синоптиков, в пятницу в Москве ожидаются переменная облачность, до 17-19 градусов тепла, местами порывистый ветер до 15 м/с.