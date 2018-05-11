СКР передал в ВАДА доказательств лживости утверждений Родченкова о подмене проб на ОИ в Сочи

11.05.18 10:13

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

11 мая. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет России (СКР) передал во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) доказательства, опровергающие заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подмене допинг-проб в сочинской лаборатории в 2014 году, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Следствием собраны объективные доказательства, опровергающие лживые показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок "Берег Кит" в ночное время", - сказала С.Петренко в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, в адрес ВАДА направлены копии протоколов препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году спортсменов Сергея Чудинова, Инны Дюбанюк, Александра Легкова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Елены Шаповаловой, Анны Шибановой, Александра Третьякова, Ольги Вилухиной, Алексея Воеводы, Евгения Белова, Альберта Демченко, Алексея Петухова, которые комиссией Освальда, основывавшейся на показаниях Г.Родченкова, были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил.

"Опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, ежедневно ночью происходила их замена на чистые и только после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов", - сказала С.Петренко.

В частности, отметила она, допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в Сочинской лаборатории в 2014 году, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, "дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось".

С.Петренко добавила, что иностранные компетентные органы и международные спортивные организации по-прежнему не оказывают содействия в расследовании, международные запросы о допросе Г.Родченкова, составителя доклада о применении допинга российскими спортсменами профессора Ричарда Макларена и корреспондента Зеппельта, предоставлении из ВАДА доказательств виновности России, не исполнены.

Экс-глава Московского антидопингового центра Г.Родченков стал одним из главных информаторов ВАДА, которое расследовало допинг в российском спорте. Самым громким результатом расследования независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Внутренняя переписка Г.Родченкова вошла во вторую часть доклада комиссии Р.Макларена, обнародованного 9 декабря 2016 года, в которой был сделан вывод о государственной системе поддержки допинга в российском спорте. Через несколько дней после этого Россию лишили права проводить Чемпионат мира по бобслею и скелетону.

Ранее в СКР заявили о намерении добиваться экстрадиции Г.Родченкова из США.

28 ноября в СКР назвали голословными и бездоказательными утверждения Г.Родченкова о существовании в РФ госпрограммы поддержки допинга, в том числе в отношении футболистов российской сборной.