Врио губернатора Самарской области Д.Азаров сократил свой доход на 40% и приобрел Lada Largus

11.05.18 10:37

© РИА Новости. Михаил Климентьев

11 мая. Interfax-Russia.ru - Доходы врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2017 году составили 6 млн 126 тыс. рублей, сообщается на сайте областного правительства.

В 2016 году доход Д. Азарова составил 10 млн 138 тыс. рублей. Таким образом, за год он сократился на 40%.

Из декларации следует, что в 2017 году глава региона не приобрел никакой недвижимости. В его собственности находится жилой дом 506,7 кв.м., квартиры 234 кв.м., 59,2 кв.м. (1/3 доли), земельный участок 500 кв.м., гараж 31,5 кв.м. и хозяйственная кладовая 7,6 кв.м.

В 2017 году, к уже бывшему в собственности автомобилю Tayota Land Cruiser 200, Д.Азаров приобрел году LADA Largus.

По-прежнему из объектов недвижимости, находящихся в пользовании у Д.Азарова остается квартира 50,3 кв.м., находящаяся в собственности у его супруги Элины Азаровой.

В отличие от своего мужа Э.Азарова в 2017 году сумела заработать в 2 раза больше, чем годом ранее - ее доход вырос с 2 млн 789 тыс. рублей до 5 млн 899 тыс. рублей.

Супруге губернатора стал полностью принадлежать земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 2213,8 кв. м., так как ранее ей принадлежала лишь доля земли - 603/100000. Также Э.Азаровой собственник квартиры 50,3 кв.м. и нежилого помещения 76,1 кв.м. (2/3 доли). Между тем, в 2016 году в ее собственности находились еще и квартиры 42,7 кв.м. и 76,1 кв.м. (2/3 доли).

Дочь Д.Азарова получила в 2017 году доход в размере 5 тыс. 750 рублей. Ранее информация о ее доходах не публиковались.

Ранее сообщалось, что Д.Азаров назначен врио губернатора Самарской области в сентябре 2017 года. В 2010-2014 годах он был мэром Самары, с 2014 года - членом Совета Федерации. В апреле 2018 года Д.Азаров заявил о своем намерении участвовать в предстоящих выборах на пост губернатора, которые пройдут досрочно в сентябре 2018 года. Глава региона будет избираться на пять лет.