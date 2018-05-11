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11.05.18 10:48

Жители более 40 многоквартирных домов в Прикамье остались без воды из-за коммунальных аварий

© РИА Новости. Алексей Никольский
11 мая. Interfax-Russia.ru - Аварийное отключение водоснабжения произошло в части жилых домов пермского микрорайона "Парковый" и города Краснокамск, сообщается на сайте главного управления МЧС по Пермскому краю в пятницу.

В микрорайоне "Парковый" в Перми водоснабжение приостановлено в 17 многоквартирных домах, в Краснокамске - в 27 многоквартирных домах по улице Победы.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады.

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