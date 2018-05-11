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11.05.18 10:59
Доход главы Мордовии в 2017 году снизился на 555 тыс. рублей
Как следует из информации, размещенной на сайте органов госвласти республики, в прошлом году глава Мордовии заработал 2 млн 790 тыс. 987,06 рублей. В 2016 году его доход составлял 3 млн 345 тыс. 889,25 рублей.
В собственности В.Волкова находятся три земельных участка площадью 1175, 1480 и 458 кв. м, жилой дом площадью 375,1 кв. м и квартира площадью 166,4 кв. м. Все объекты зарегистрированы в России.
Также в его пользовании находится земельный участок площадью 2092,0 кв.м.
Супруга В.Волкова заработала за прошлый год 1 млн 735 тыс. 187,02 (в 2016 году - 1 млн 552 тыс. 346,76 рублей). Недвижимое имущество супруга находится в ее пользовании.
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