Доход главы Мордовии в 2017 году снизился на 555 тыс. рублей

11.05.18 10:59

© РИА Новости. Александр Кряжев

11 мая. Interfax-Russia.ru - Глава республики Мордовия Владимир Волков обнародовал сведения о своих доходах за 2017 год и имуществе.

Как следует из информации, размещенной на сайте органов госвласти республики, в прошлом году глава Мордовии заработал 2 млн 790 тыс. 987,06 рублей. В 2016 году его доход составлял 3 млн 345 тыс. 889,25 рублей.

В собственности В.Волкова находятся три земельных участка площадью 1175, 1480 и 458 кв. м, жилой дом площадью 375,1 кв. м и квартира площадью 166,4 кв. м. Все объекты зарегистрированы в России.

Также в его пользовании находится земельный участок площадью 2092,0 кв.м.

Супруга В.Волкова заработала за прошлый год 1 млн 735 тыс. 187,02 (в 2016 году - 1 млн 552 тыс. 346,76 рублей). Недвижимое имущество супруга находится в ее пользовании.