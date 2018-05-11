Потепление в Мурманске побило температурный рекорд 1948 года

11.05.18 11:17

© РИА Новости. Евгений Биятов

11 мая. Interfax-Russia.ru - В Мурманске побит температурный рекорд 70-летней давности, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в пятницу.

"В четверг, 10 мая, температурный максимум в Мурманске составил плюс 20,2 градуса. Он перекрыл максимальное значение прошлых лет - плюс 18,9 градуса, такая погода была зафиксирована в 1948 году", - рассказала главный синоптик мурманского Гидрометцентра Наталья Алдарова.

Синоптики отмечают, что в пятницу в Мурманской области сохранится теплая и безоблачная погода. Столбик термометра в течение дня поднимется выше 20 градусов.

"Есть шансы, что сегодня максимальное значение тоже будет перекрыто. Уже сейчас утром температура воздуха в Мурманске плюс 16,6, и продолжает расти, а в 1948 году в этот день максимальное значение составило плюс 18,1", - пояснила Н.Алдарова.

Начиная с субботы, на Кольском полуострове начнется постепенное похолодание.