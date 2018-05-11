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11.05.18 11:17
Потепление в Мурманске побило температурный рекорд 1948 года
"В четверг, 10 мая, температурный максимум в Мурманске составил плюс 20,2 градуса. Он перекрыл максимальное значение прошлых лет - плюс 18,9 градуса, такая погода была зафиксирована в 1948 году", - рассказала главный синоптик мурманского Гидрометцентра Наталья Алдарова.
Синоптики отмечают, что в пятницу в Мурманской области сохранится теплая и безоблачная погода. Столбик термометра в течение дня поднимется выше 20 градусов.
"Есть шансы, что сегодня максимальное значение тоже будет перекрыто. Уже сейчас утром температура воздуха в Мурманске плюс 16,6, и продолжает расти, а в 1948 году в этот день максимальное значение составило плюс 18,1", - пояснила Н.Алдарова.
Начиная с субботы, на Кольском полуострове начнется постепенное похолодание.
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