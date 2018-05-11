Арктический рыбопромышленный кластер создадут в Поморье

11.05.18 11:28

© РИА Новости. Лев Гаркавый

11 мая. Interfax-Russia.ru - Арктический рыбопромышленный кластер будет создан в Архангельской области, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

"Кластер объединит компании, занимающиеся добычей и переработкой рыбы и морских водорослей, судостроительные и судоремонтные предприятия, научные и образовательные учреждения не только Архангельской области, но и других субъектов Северо-Запада России", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, участники объединения уже ведут строительство пяти крупных и средних рыбопромысловых судов на верфях ПАО "Северная верфь" и ПАО "Выборгский судостроительный завод".

"В ближайшие два года в Архангельске будет построено два рыбоперерабатывающих завода мощностью от 50 тонн готовой продукции в сутки", - отмечается в релизе.

Как подчеркнул губернатор Поморья Игорь Орлов, кластерная политика подтвердила свою жизнеспособность в различных сферах.

"Когда создаем кластеры, получается движение вперед, появляются новые идеи, новые технологии, новые управленческие решения, внедряются инновации", - цитирует пресс-служба слова главы региона.