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11.05.18 11:28
Арктический рыбопромышленный кластер создадут в Поморье
"Кластер объединит компании, занимающиеся добычей и переработкой рыбы и морских водорослей, судостроительные и судоремонтные предприятия, научные и образовательные учреждения не только Архангельской области, но и других субъектов Северо-Запада России", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, участники объединения уже ведут строительство пяти крупных и средних рыбопромысловых судов на верфях ПАО "Северная верфь" и ПАО "Выборгский судостроительный завод".
"В ближайшие два года в Архангельске будет построено два рыбоперерабатывающих завода мощностью от 50 тонн готовой продукции в сутки", - отмечается в релизе.
Как подчеркнул губернатор Поморья Игорь Орлов, кластерная политика подтвердила свою жизнеспособность в различных сферах.
"Когда создаем кластеры, получается движение вперед, появляются новые идеи, новые технологии, новые управленческие решения, внедряются инновации", - цитирует пресс-служба слова главы региона.
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