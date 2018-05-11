За выборы: "закон Димы Яковлева" могут распространить на тех, кто вмешивался в выборы в РФ
  
Единый "Бессмертный": "Бессмертный полк" впервые прошел в Антарктиде
   
Взять в кольцо: в Сибири и на Юге РФ запустят турмаршрут "Золотое кольцо"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

18.04.18   16:53

16.04.18   16:50
 
Главные события
11.05.18 11:39

Следователи провели обыски в нижнетагильском водоканале по делу о злоупотреблении полномочиями

© РИА Новости. Валерий Мельников
11 мая. Interfax-Russia.ru - Следственные органы провели обыски в ООО "Водоканал-НТ" (Нижний Тагил, Свердловская область) в рамках возбужденного уголовного дела, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в пятницу.

"В ходе проведенных обысков изъята интересующая следствие документация, которая не имеет никакого отношения к текущей деятельности организации и касается прошедшего периода работы этой компании", - говорится в сообщении.

По данным следствия, уголовное дело было возбуждено в октябре 2017 года по ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), относительно конкретного преступного факта.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила агентству не стали комментировать данную информацию.

"Более подробно пока не раскрываем информацию", - сказал собеседник агентства.

В ООО "Водоканал-НТ" агентству не удалось оперативно получить комментарий.

По предположению местных СМИ, обыски связаны с махинациями при замене водопроводных труб в Нижнем Тагиле осенью прошлого года.

Между тем, как сообщалось, в июле 2017 года Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО "Водоканал-НТ" в связи со сбросом сточных вод из шламонакопителя в Черноисточинское водохранилище. Предприятие было оштрафовано на общую сумму 135 тыс. рублей, директор - на 25 тыс. рублей.

Также сообщалось, что по данным департамента информполитики губернатора региона, в проекте бюджета на 2018 год предусмотрено 25 млн рублей на капитальный ремонт гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища, которое является источником водоснабжения Нижнего Тагила. Еще 5 млн рублей - на проведение инженерно-технических изысканий и проектирование мероприятия по его экологической реабилитации.

Кроме того, согласовано выделение 9 млн рублей на изыскание резервных подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Нижнего Тагила взамен поверхностных вод Черноисточинского пруда.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.05.18 13:12
Школьница умерла на уроке физкультуры в Новой Москве
.
  11.05.18 12:55
Три участка Большой кольцевой линии Московского метро запустят в 2020 году
.
  11.05.18 10:26
Самая холодная майская ночь зафиксирована в столице
.
  11.05.18 10:05
Средняя зарплата учителей в Москве должна приблизиться к 110 тыс. рублей в этом году
.
 
   10.05.18 16:38
Самовыдвиженцам для регистрации кандидатами в мэры Москвы потребуется 36 тыс. подписей избирателей
.
  10.05.18 15:46
Жилые кварталы построят на месте завода "Красный богатырь" в столицы
.
  10.05.18 15:23
Реконструкция Каховской линии метро начнется в следующем году
.
  10.05.18 15:17
Проект планировки пересадочного узла у метро "ВДНХ" могут утвердить до июля
.
  10.05.18 08:46
Свыше 1 млн человек вышли на акцию "Бессмертный полк" в Москве
.
  08.05.18 14:53
Мэр Москвы принял участие в акции "Сирень победы" и посадил сиреневый куст в Екатерининском парке столицы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket