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11.05.18 11:39
Следователи провели обыски в нижнетагильском водоканале по делу о злоупотреблении полномочиями
"В ходе проведенных обысков изъята интересующая следствие документация, которая не имеет никакого отношения к текущей деятельности организации и касается прошедшего периода работы этой компании", - говорится в сообщении.
По данным следствия, уголовное дело было возбуждено в октябре 2017 года по ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), относительно конкретного преступного факта.
В пресс-службе администрации Нижнего Тагила агентству не стали комментировать данную информацию.
"Более подробно пока не раскрываем информацию", - сказал собеседник агентства.
В ООО "Водоканал-НТ" агентству не удалось оперативно получить комментарий.
По предположению местных СМИ, обыски связаны с махинациями при замене водопроводных труб в Нижнем Тагиле осенью прошлого года.
Между тем, как сообщалось, в июле 2017 года Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО "Водоканал-НТ" в связи со сбросом сточных вод из шламонакопителя в Черноисточинское водохранилище. Предприятие было оштрафовано на общую сумму 135 тыс. рублей, директор - на 25 тыс. рублей.
Также сообщалось, что по данным департамента информполитики губернатора региона, в проекте бюджета на 2018 год предусмотрено 25 млн рублей на капитальный ремонт гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища, которое является источником водоснабжения Нижнего Тагила. Еще 5 млн рублей - на проведение инженерно-технических изысканий и проектирование мероприятия по его экологической реабилитации.
Кроме того, согласовано выделение 9 млн рублей на изыскание резервных подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Нижнего Тагила взамен поверхностных вод Черноисточинского пруда.
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