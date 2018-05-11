Следователи провели обыски в нижнетагильском водоканале по делу о злоупотреблении полномочиями

11.05.18 11:39

© РИА Новости. Валерий Мельников

11 мая. Interfax-Russia.ru - Следственные органы провели обыски в ООО "Водоканал-НТ" (Нижний Тагил, Свердловская область) в рамках возбужденного уголовного дела, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в пятницу.

"В ходе проведенных обысков изъята интересующая следствие документация, которая не имеет никакого отношения к текущей деятельности организации и касается прошедшего периода работы этой компании", - говорится в сообщении.

По данным следствия, уголовное дело было возбуждено в октябре 2017 года по ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), относительно конкретного преступного факта.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила агентству не стали комментировать данную информацию.

"Более подробно пока не раскрываем информацию", - сказал собеседник агентства.

В ООО "Водоканал-НТ" агентству не удалось оперативно получить комментарий.

По предположению местных СМИ, обыски связаны с махинациями при замене водопроводных труб в Нижнем Тагиле осенью прошлого года.

Между тем, как сообщалось, в июле 2017 года Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО "Водоканал-НТ" в связи со сбросом сточных вод из шламонакопителя в Черноисточинское водохранилище. Предприятие было оштрафовано на общую сумму 135 тыс. рублей, директор - на 25 тыс. рублей.

Также сообщалось, что по данным департамента информполитики губернатора региона, в проекте бюджета на 2018 год предусмотрено 25 млн рублей на капитальный ремонт гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища, которое является источником водоснабжения Нижнего Тагила. Еще 5 млн рублей - на проведение инженерно-технических изысканий и проектирование мероприятия по его экологической реабилитации.

Кроме того, согласовано выделение 9 млн рублей на изыскание резервных подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Нижнего Тагила взамен поверхностных вод Черноисточинского пруда.