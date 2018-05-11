За выборы: "закон Димы Яковлева" могут распространить на тех, кто вмешивался в выборы в РФ
  
Единый "Бессмертный": "Бессмертный полк" впервые прошел в Антарктиде
   
Взять в кольцо: в Сибири и на Юге РФ запустят турмаршрут "Золотое кольцо"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

18.04.18   16:53

16.04.18   16:50
 
Главные события
11.05.18 11:45

Челябинский губернатор инициировал отставку главы Миасса, получившего "неуд" за работу в 2017 году

© РИА Новости. Михаил Климентьев
11 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал заявление об отставке главы Миасса, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин в пятницу.

"Глава Миасса Геннадий Васьков по требованию губернатора написал на имя главы региона заявление об увольнении, оно удовлетворено. В соответствии с регламентом заявление будет передано в городское собрание Миасского городского округа, которое назначит и.о. главы", - уточнил Д.Федечкин.

Он также уточнил, что требование было выдвинуто в связи с имеющимися вопросами к работе Г.Васькова.

В частности на сайте Миасского городского собрания сообщается, что на апрельской сессии депутаты заслушали отчет руководителя о работе в 2017 году и большинством голосов выставили неудовлетворительную оценку деятельности главы и администрации муниципалитета.

В свою очередь в пресс-службе собрания агентству уточнили, что на будущей неделе, вероятно, состоится внеочередная сессия депутатов, на которой рассмотрят вопрос об отставке.

"По плану - сессия должна пройти 25 мая, но поскольку город не может жить без главы, вероятно, на будущей неделе будет созвано внеочередное заседание. Депутаты рассмотрят заявление, и в случае принятия отставки назначат временно исполняющим обязанности главы одного из депутатов. Также будет объявлен конкурс на назначение нового главы администрации", - пояснила пресс-секретарь собрания Оксана Овсянникова.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили несколько уголовных дел о злоупотреблениях с земельным фондом в курортной зоне и муниципальным имуществом. В числе фигурантов есть депутат и чиновники администрации Миасса.

В частности, по данным следствия, в 2017 году подозреваемые приобрели за средства бюджета по завышенной стоимости торговое помещение для детского сада. Следствие считает, что за данные действия подозреваемые получили взятку в сумме более 8 млн рублей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.05.18 13:12
Школьница умерла на уроке физкультуры в Новой Москве
.
  11.05.18 12:55
Три участка Большой кольцевой линии Московского метро запустят в 2020 году
.
  11.05.18 10:26
Самая холодная майская ночь зафиксирована в столице
.
  11.05.18 10:05
Средняя зарплата учителей в Москве должна приблизиться к 110 тыс. рублей в этом году
.
 
   10.05.18 16:38
Самовыдвиженцам для регистрации кандидатами в мэры Москвы потребуется 36 тыс. подписей избирателей
.
  10.05.18 15:46
Жилые кварталы построят на месте завода "Красный богатырь" в столицы
.
  10.05.18 15:23
Реконструкция Каховской линии метро начнется в следующем году
.
  10.05.18 15:17
Проект планировки пересадочного узла у метро "ВДНХ" могут утвердить до июля
.
  10.05.18 08:46
Свыше 1 млн человек вышли на акцию "Бессмертный полк" в Москве
.
  08.05.18 14:53
Мэр Москвы принял участие в акции "Сирень победы" и посадил сиреневый куст в Екатерининском парке столицы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket