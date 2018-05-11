Челябинский губернатор инициировал отставку главы Миасса, получившего "неуд" за работу в 2017 году

11.05.18 11:45

© РИА Новости. Михаил Климентьев

11 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал заявление об отставке главы Миасса, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин в пятницу.

"Глава Миасса Геннадий Васьков по требованию губернатора написал на имя главы региона заявление об увольнении, оно удовлетворено. В соответствии с регламентом заявление будет передано в городское собрание Миасского городского округа, которое назначит и.о. главы", - уточнил Д.Федечкин.

Он также уточнил, что требование было выдвинуто в связи с имеющимися вопросами к работе Г.Васькова.

В частности на сайте Миасского городского собрания сообщается, что на апрельской сессии депутаты заслушали отчет руководителя о работе в 2017 году и большинством голосов выставили неудовлетворительную оценку деятельности главы и администрации муниципалитета.

В свою очередь в пресс-службе собрания агентству уточнили, что на будущей неделе, вероятно, состоится внеочередная сессия депутатов, на которой рассмотрят вопрос об отставке.

"По плану - сессия должна пройти 25 мая, но поскольку город не может жить без главы, вероятно, на будущей неделе будет созвано внеочередное заседание. Депутаты рассмотрят заявление, и в случае принятия отставки назначат временно исполняющим обязанности главы одного из депутатов. Также будет объявлен конкурс на назначение нового главы администрации", - пояснила пресс-секретарь собрания Оксана Овсянникова.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили несколько уголовных дел о злоупотреблениях с земельным фондом в курортной зоне и муниципальным имуществом. В числе фигурантов есть депутат и чиновники администрации Миасса.

В частности, по данным следствия, в 2017 году подозреваемые приобрели за средства бюджета по завышенной стоимости торговое помещение для детского сада. Следствие считает, что за данные действия подозреваемые получили взятку в сумме более 8 млн рублей.