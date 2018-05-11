Сменился гендиректор аэропорта Нового Уренгоя

11.05.18 11:53

© РИА Новости. Алексей Куденко

11 мая. Interfax-Russia.ru - Назначен новый генеральный директор ОАО "Новоуренгойский авиаотряд" (аэропорт Нового Уренгоя), следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Вместо Евгения Гапошко, возглавлявшего аэропорт с апреля 2012 года, назначен Юрий Кострулин.

В приемной руководителя аэропорта агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что ранее Ю.Кострулин занимал должность заместителя гендиректора по управлению наземным комплексом.

"На новой должности он с 25 апреля", - отметил собеседник агентства, не уточнив причины смены гендиректора.

Аэропорт Нового Уренгоя построен в 1980 году, является крупнейшим авиатранспортным узлом ЯНАО, обслуживает более 50% всех авиаперевозок округа. Пассажирский перрон совмещен с грузовым и рассчитан на 10 самолетов. В состав комплекса входит также вертодром, имеющий собственную взлетно-посадочную полосу и вмещающий одновременно до 20 вертолетов.

100% акций аэропорта принадлежит департаменту имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как сообщалось, в январе текущего года ООО "Уренгойаэроинвест" холдинга "Аэропорты регионов" победило в конкурсе на реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя в рамках концессии. Ожидается, что работы по реконструкции начнутся до конца этого года. Завершить реконструкцию предполагается за 3,5 года. Объекты будут переданы в аренду инвестору на 30 лет, а затем должны быть возвращены в собственность округа. Предполагается, что "Уренгойаэроинвест" вложит в реконструкцию объекта 7,223 млрд рублей.

В результате первого этапа реконструкции пропускная способность аэропорта вырастет с текущего показателя 150-200 человек в час до 800, аэропорт сможет принимать все типы среднемагистральных пассажирских самолетов. Соглашение предусматривает второй этап реконструкции, который будет реализован, если пассажиропоток достигнет объема в 1,45 млн человек в год. На этом этапе предполагается создание международного терминала, увеличение пропускной способности до 1,2 тыс. человек в час, а также удлинение взлетно-посадочной полосы до 3 км.