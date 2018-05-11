Въезд автобусов в Екатеринбург весь июнь будет запрещен в связи с ЧМ-2018

11.05.18 15:55

© РИА Новости. Руслан Кривобок

11 мая. Interfax-Russia.ru - Въезд автобусов в Екатеринбург будет запрещен в период проведения в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года - с 1 июня по 30 июня, сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

Под исключение попадают регулярные рейсовые автобусы и те транспортные средства, которые имеют разрешение въезда на территорию города от уполномоченного территориальным органом МВД РФ.

"Информируем водителей, что с 1 июня на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения со стороны Перми, Челябинска и Тюмени до ЕКАД будут установлены соответствующие информационные щиты и дорожные знаки", - предупреждает "Уралуправтодор".

Для водителей автобусов будут предоставлены места для стоянки транспортных средств или предложены возможные маршруты объезда Екатеринбурга по ЕКАД.

"Уралуправтодор" просит население воздержаться от поездок на служебных и заказных автобусах, по возможности использовать железнодорожный транспорт.

Уточняется, что запрет вводится в целях реализации усиленных мер безопасности в период проведения ЧМ-2018.

Как сообщалось, ЧМ по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

Екатеринбург вошел в число городов, где пройдут игры чемпионата мира по футболу. Первый матч здесь состоится 15 июня между командами Египта и Уругвая. Также в Екатеринбурге сыграют сборные Франции, Перу, Японии, Сенегала, Мексики и Швеции.