Генпрокуратура признала Ингушетию одним из самых спокойных регионов России

11.05.18 12:02

© РИА Новости. Алексей Куденко

11 мая. Interfax-Russia.ru - Ингушетия вошла в тройку российских регионов с самым низким уровнем преступности, сообщает Генпрокуратура РФ.

По данным ведомства, наименьшее число преступлений на 100 тыс. населения в прошлом году было зафиксировано в Чечне (279,4), Ингушетии (334,3) и Дагестане (480,2), наибольшее - в Туве (3662,8), Забайкальском крае (2501,6) и Бурятии (2399,1).

Как сообщил агентству "Интерфакс-Юг" глава республики Юнус-Бек Евкуров, Ингушетия стала одним из самых безопасных регионов в России благодаря профилактической работе и единодушному осуждению экстремизма и терроризма жителями региона, независимо от религиозных взглядов и социального положения.

"Региону в значительной степени удалось улучшить криминогенную обстановку, ликвидировать очаги терроризма и экстремизма в республике. Самое главное - население республики адекватно реагирует на терроризм и в случае необходимости готово приложить все усилия против любых его проявлений", - сказал ингушский лидер.

По его словам, по уровню снижения преступности республика уже традиционно занимает ведущие позиции среди регионов страны.

"Так, уровень преступности в минувшем году на 100 тысяч населения составил 334,3 (в 2016 году - 380,8) пункта. По России этот показатель в четыре раза, а по СКФО - в два раза выше", - отметил руководитель региона.

По его мнению, стремление к сохранению стабильности в республике основывается на принципах единения общества, всеобщего согласия независимо от национальности, политических взглядов и вероисповедания.