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11.05.18 12:11
Около 150 многодетных семей Карачаево-Черкесии получили бесплатные земельные участки с начала года
"С начала года в городах и районах Карачаево-Черкесии земельные участки получила 131многодетная семья республики. В январе-марте самым активным по выделению земельных участков стал город Черкесск", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель земельного отдела Минимущества КЧР.
Всего с 2012 года в рамках закона КЧР "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" участки общей площадью 195 га получили 1740 многодетных семей республики.
Как сообщалось, в 2012 году парламентарии Карачаево-Черкесии приняли в окончательном чтении республиканский закон "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей в КЧР".
Земельные участки предоставляются в собственность для индивидуального жилищного строительства, а также для ведения личного подсобного хозяйства, скотоводства, дачного строительства или огородничества.
Ранее глава КЧР Рашид Темрезов потребовал от чиновников всех уровней ответственнее относиться к предоставлению земельных участков многодетным семьям, а также поручил правительству республики усилить контроль за предоставлением земли этой категории семей.
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