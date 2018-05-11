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11.05.18 12:23

Турист с Украины выжил упав со скалы в Крыму

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
11 мая. Interfax-Russia.ru - Работы по поиску и спасению жителя Одессы (Украина), который упал со скалы в Крыму, заняли 8 часов, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в пятницу.

"На северном склоне горы Северная Демерджи во время конной прогулки молодой человек упал со скалы, самостоятельно передвигаться не мог", - говорится в пресс-релизе.

Инцидент произошел во второй половине дня 10 мая. Одессит пролетел более 15 метров. На место происшествия выехали несколько групп спасателей.

Туристу оказали первую помощь, после чего на специальных носилках доставили по крутому склону к служебному автомобилю, отвезли в одно из сел и передали медикам "скорой" помощи для госпитализации.

"Поисково-спасательные работы велись более 8 часов и значительно усложнялись плохой видимостью из-за сильного тумана, а также дождем и ветром", - отмечают спасатели.

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