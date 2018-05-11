Голос за деньги: в РФ могут ввести штрафы за участие детей в несогласованных акциях
  
Единый "Бессмертный": "Бессмертный полк" впервые прошел в Антарктиде
   
За выборы: "закон Димы Яковлева" могут распространить на тех, кто вмешивался в выборы в РФ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

18.04.18   16:53

16.04.18   16:50
 
Главные события
11.05.18 12:34

Запрет импорта американских лекарств исключат из законопроекта о контрсанкциях

© РИА Новости. Максим Богодвид
11 мая. Interfax-Russia.ru - В ходе доработки законопроекта о контрсанкциях решено уйти от необходимости запретить ввоз из США в РФ лекарств, аналоги которых существуют в России, заявил первый зампредседателя Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

"Направление доработки одно, основное. Речь идет о том, чтобы ко второму чтению исключить из законопроекта упоминания конкретных отраслей, конкретных товаров и услуг, которые сейчас прописаны в законопроекте. Оставить только, какие меры воздействия могут применяться", - сказал И.Мельников журналистам в пятницу по итогам дискуссии, прошедшей в рамках Совета по законотворчеству в Госдуме под руководством председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

И.Мельников коротко пояснил, что в проекте закона "речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества РФ в определенных отраслях, перечень отраслей определяется правительством РФ".

Кроме того, в законопроекте прописан "запрет или ограничение ввоза на территорию РФ продуктов или сырья, перечень продуктов или сырья определяется исполнительными органами власти по поручению президента".

"Запрет или ограничение на вывоз из РФ продукции или сырья с теми же самыми комментариями, а также запрет или ограничение на выполнение на территории РФ работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд отдельных юридических лиц. И еще одно - запрет или ограничение участия граждан или организаций недружественных стран в приватизации государственного и муниципального имущества", - сказал парламентарий.

Таким образом, обратил внимание И.Мельников, "речь идет о том, в каком направлении будут применяться меры воздействия, а конкретный перечень будет определяться исполнительными органами власти".

Таким образом, ко второму чтению из проекта закона исчезает норма, которая в варианте первого чтения указывала на возможность запретить ввоз в Россию лекарств из США или других стран, поддерживающих санкции в отношении России, лекарств, аналоги которых существуют в РФ.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.05.18 13:12
Школьница умерла на уроке физкультуры в Новой Москве
.
  11.05.18 12:55
Три участка Большой кольцевой линии Московского метро запустят в 2020 году
.
  11.05.18 10:26
Самая холодная майская ночь зафиксирована в столице
.
  11.05.18 10:05
Средняя зарплата учителей в Москве должна приблизиться к 110 тыс. рублей в этом году
.
 
   10.05.18 16:38
Самовыдвиженцам для регистрации кандидатами в мэры Москвы потребуется 36 тыс. подписей избирателей
.
  10.05.18 15:46
Жилые кварталы построят на месте завода "Красный богатырь" в столицы
.
  10.05.18 15:23
Реконструкция Каховской линии метро начнется в следующем году
.
  10.05.18 15:17
Проект планировки пересадочного узла у метро "ВДНХ" могут утвердить до июля
.
  10.05.18 08:46
Свыше 1 млн человек вышли на акцию "Бессмертный полк" в Москве
.
  08.05.18 14:53
Мэр Москвы принял участие в акции "Сирень победы" и посадил сиреневый куст в Екатерининском парке столицы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket