Запрет импорта американских лекарств исключат из законопроекта о контрсанкциях

11.05.18 12:34

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 мая. Interfax-Russia.ru - В ходе доработки законопроекта о контрсанкциях решено уйти от необходимости запретить ввоз из США в РФ лекарств, аналоги которых существуют в России, заявил первый зампредседателя Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

"Направление доработки одно, основное. Речь идет о том, чтобы ко второму чтению исключить из законопроекта упоминания конкретных отраслей, конкретных товаров и услуг, которые сейчас прописаны в законопроекте. Оставить только, какие меры воздействия могут применяться", - сказал И.Мельников журналистам в пятницу по итогам дискуссии, прошедшей в рамках Совета по законотворчеству в Госдуме под руководством председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

И.Мельников коротко пояснил, что в проекте закона "речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества РФ в определенных отраслях, перечень отраслей определяется правительством РФ".

Кроме того, в законопроекте прописан "запрет или ограничение ввоза на территорию РФ продуктов или сырья, перечень продуктов или сырья определяется исполнительными органами власти по поручению президента".

"Запрет или ограничение на вывоз из РФ продукции или сырья с теми же самыми комментариями, а также запрет или ограничение на выполнение на территории РФ работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд отдельных юридических лиц. И еще одно - запрет или ограничение участия граждан или организаций недружественных стран в приватизации государственного и муниципального имущества", - сказал парламентарий.

Таким образом, обратил внимание И.Мельников, "речь идет о том, в каком направлении будут применяться меры воздействия, а конкретный перечень будет определяться исполнительными органами власти".

Таким образом, ко второму чтению из проекта закона исчезает норма, которая в варианте первого чтения указывала на возможность запретить ввоз в Россию лекарств из США или других стран, поддерживающих санкции в отношении России, лекарств, аналоги которых существуют в РФ.