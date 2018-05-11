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11.05.18 12:46
Губернатор Ростовской области заработал в 2017г в 7,5 раз меньше супруги
В прошлом году он задекларировал 6,941 млн рублей. Таким образом, за год его доходы сократились на 8%. Он продолжает владеть тремя земельными участками общей площадью 4,24 тыс. кв. метров и тремя жилыми домами площадью 120,2, 357,9 и 476,8 кв. метров, а также летней кухней - 27,8 кв. метров. Автомобилей у губернатора нет.
Супруга губернатора Ольга Голубева заработала в 2017 году 48,088 млн рублей. В 2016 году ее доходы составили 63,72 млн рублей. Таким образом, за год ее доходы снизились почти на четверть.
У супруги губернатора в собственности находится легковой автомобиль Audi Q5, пять земельных участков общей площадью более 10 тыс. кв. метров, один земельный участок площадью более 10 тыс. кв. метров в общей долевой собственности, четыре жилых дома площадью 476,8, 544,7, 158,7, 17,3 кв. м, а также летняя кухня площадью 27,8 кв. м и в общей долевой собственности нежилое здание площадью более 6 тыс. кв. метров. Кроме того, в прошлом году она стала владелицей в общей долевой собственности нежилого здания площадью 105,5 кв. метров.
Все имущество губернатора и его супруги зарегистрировано в России.
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