Губернатор Ростовской области заработал в 2017г в 7,5 раз меньше супруги

11.05.18 12:46

© РИА Новости. Илья Питалев

11 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2017 году заработал 6,391 млн рублей, следует из декларации, размещенной на сайте правительства региона.

В прошлом году он задекларировал 6,941 млн рублей. Таким образом, за год его доходы сократились на 8%. Он продолжает владеть тремя земельными участками общей площадью 4,24 тыс. кв. метров и тремя жилыми домами площадью 120,2, 357,9 и 476,8 кв. метров, а также летней кухней - 27,8 кв. метров. Автомобилей у губернатора нет.

Супруга губернатора Ольга Голубева заработала в 2017 году 48,088 млн рублей. В 2016 году ее доходы составили 63,72 млн рублей. Таким образом, за год ее доходы снизились почти на четверть.

У супруги губернатора в собственности находится легковой автомобиль Audi Q5, пять земельных участков общей площадью более 10 тыс. кв. метров, один земельный участок площадью более 10 тыс. кв. метров в общей долевой собственности, четыре жилых дома площадью 476,8, 544,7, 158,7, 17,3 кв. м, а также летняя кухня площадью 27,8 кв. м и в общей долевой собственности нежилое здание площадью более 6 тыс. кв. метров. Кроме того, в прошлом году она стала владелицей в общей долевой собственности нежилого здания площадью 105,5 кв. метров.

Все имущество губернатора и его супруги зарегистрировано в России.