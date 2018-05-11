Три участка Большой кольцевой линии Московского метро запустят в 2020 году

11.05.18 12:55

© РИА Новости. Евгений Самарин

11 мая. Interfax-Russia.ru - Строительство трех участков Большой кольцевой линии метро (БКЛ) в Москве планируется завершить в 2020 году, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В 2020 году завершится строительство участков от станции "Хорошевская" до станции "Нижние Мневники", от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Проспект Вернадского" и от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская", включая реконструированную Каховскую линию", - заявил М.Хуснуллин.

По его словам, на этих участках будут открыты восемь новых станций и реконструированы две действующие.

Глава стройкомплекса пояснил, что в этом году планируется завершить строительство участка БКЛ от станции "Петровский парк" до станции "Нижняя Масловка", а в 2019 году - участка от "Авиамоторной" до "Лефортово".

Ранее М.Хуснуллин сообщал, что строительство новой кольцевой линии протяженностью около 70 км с 31 станцией планируется завершить к концу 2022 года.

"Запуск кольца будет производиться участками. В целом работы на кольцевой предполагается завершить до конца 2022 года", - говорил заммэра.