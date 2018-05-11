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11.05.18 13:41

Ульяновская область создаст экотехнопарк в сфере переработки отходов

© РИА Новости. Алексей Никольский
11 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Ульяновской области намерены создать в регионе инновационный экотехнопарк для компаний, осуществляющих переработку отходов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

"На сегодняшний день мы рассмотрели часть площадок, которые готовы разместить у себя резидентов, занимающихся переработкой отходов. Этот бизнес разбросан хаотично по региону, а экотехнопарк объединит их в одном месте. Мы можем рассматривать его как особую экономическую зону с теми же преференциями, которые даем резидентам в том же Чердаклинском районе. Если мы будем стимулировать этот бизнес, он ответим нам тем же. Компании готовы заходить на жилые комплексы, спальные районы, принимать отходы, которые сегодня вывозятся на те же полигоны", - цитирует пресс-служба губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

Также сообщается, что губернатор региона инициировал работу по внедрению и популяризации системы раздельного сбора отходов.

Утвержденная в Ульяновской области территориальная схема обращения с отходами предусматривает пять зон деятельности региональных операторов, для четырех из которых регоператоры уже выбраны на конкурсной основе. Конкурс по пятой зоне признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявителей, поэтому до 14 июня будет объявлен повторный конкурс, сообщает пресс-служба со ссылкой на министра промышленности, строительства, ЖКК и транспорта региона Дмитрия Вавилина.

По информации министра развития конкуренции и экономики Ульяновской области Рустема Давлятшина, до 1 июля текущего года региональные операторы подадут материалы для утверждения тарифов на рассмотрение профильного департамента по регулированию цен и тарифов. Согласно законодательству, не позднее 1 января 2019 года соответствующие тарифы должны быть утверждены.

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами начнут свою работу с 1 января 2019 года и будут заниматься сбором, транспортировкой, утилизацией и захоронением ТКО.

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