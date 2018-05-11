В Калининграде незаконно вырубили около 180 вековых дубов

11.05.18 14:02

© РИА Новости. Валерий Шустов

11 мая. Interfax-Russia.ru - В Полесском районе Калининградской области незаконно вырублено не менее 180 вековых дубов, сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Большие дубы вырублены на площади в несколько гектаров. Характер вырубки явно говорят о профессиональной работе лесорубов", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, выбирался именно "товарный" лес. Вырублено не менее 180 дубов. "Диаметр некоторых стволов настолько велик, что справиться с ним бытовой бензопилой невозможно. Ветки деревьев были тут же обрезаны, складированы и сожжены, а стволы с помощью колесной и гусеничной техники вывезены из леса на поляну, а затем и в неизвестном направлении", - отмечает ОНФ.

О том, что вырубка велась незаконно, говорят отметки лесхоза. На табличке указано: последняя санитарная вырубка тут велась в 2015 г оду. И никакой вырубки тут до 2025 года не может быть по закону.

Активисты ОНФ направили соответствующие обращения в Минприроды и прокуратуру Калининградской области.