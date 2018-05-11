Власти Югры дополнительно направят на развитие образования в регионе 9 млрд рублей

11.05.18 14:29

© РИА Новости. Владимир Трефилов

11 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство Югры на заседании в пятницу увеличило на 9 млрд рублей общий объем финансирования окружной программы по развитию образования на 2018-2025 годы и на период до 2030 года, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

"Предложения по корректировке вызваны необходимостью концентрации усилий на обеспечение вхождения России к 2024 году в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

Данные 9 млрд рублей будут направлены на повышение минимального размера оплаты труда и увеличение бюджетных ассигнований на создание приоритетных объектов общего образования.

Кроме того, программа дополнена нормой по предоставлению специальных мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным в реестр исполнителей общественно полезных услуг.

В частности, в нее включен план мероприятий по проведению в Югре Года добровольца, комплекс мер по созданию дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях, порядок предоставления субсидий социально ориентированным НКО на оказание общественно полезных услуг в сфере образования, науки и молодежной политики.

Как поясняется в документах к заседанию правительства Югры, общий объем финансирования государственной окружной программы по развитию образования в регионе в период с 2018 по 2030 годы составляет 843 млрд 968,033 млн рублей. Так, 2018 год - на ее реализацию планируется направить 68,016 млрд рублей, в 2019 году - 67,135 млрд рублей, 2020 году - 69,531 млрд рублей, с 2021 по 2030 годы - около 63,9 млрд рублей ежегодно.