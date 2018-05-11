Бывший московский чиновник возглавил Минтранс Крыма

11.05.18 14:42

© РИА Новости. ладимир Федоренко

11 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Юрия Овсянникова, который ранее возглавлял Московскую административную дорожную инспекцию, министром транспорта республики.

"Надеемся, что опыт нового министра и его положительная практика в столице Российской Федерации принесут свои плоды. Ожидаем наведения порядка в сфере транспорта", - написал С.Аксенов на своей странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

Как сообщалось, министр транспорта Крыма Игорь Захаров во второй половине апреля этого года подал в отставку. И.Захаров возглавлял Минтранс Крыма с сентября 2017 года. Ранее работал в структурах РЖД и в Росморречфлоте.