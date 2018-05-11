Тамбовский губернатор презентовал промышленный потенциал региона в Люксембурге

11.05.18 14:53

фото пресс-службы администрации Тамбовской области

11 мая. Interfax-Russia.ru - Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе рабочего визита в Люксембург провел в Торговой палате герцогства презентацию инвестиционного и промышленного потенциала региона, сообщает пресс-служба администрации области.

А.Никитин рассказал о конкурентных преимуществах региона. Он отметил наличие биологических ресурсов, высокий кадровый и научный потенциал, развитую транспортную и инженерную инфраструктуру, стабильную экономическую обстановку, а также богатые туристические возможности.

"Традиционным и одним из ключевых секторов экономики Тамбовской области является сельское хозяйство. Многие виды продукции, производимой в регионе, являются брендами известными на всю страну. За последние годы мы сделали акцент на создание новых перерабатывающих производств в агросекторе. Это современные высокотехнологические производства с высокой эффективностью. И подобный тренд мы планируем поддерживать при дальнейшем развитии сельскохозяйственного производства", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

А.Никитин подчеркнул, что на территории Тамбовской области находится единственный в России наукоград аграрного профиля - Мичуринск. Именно здесь создается инновационный научно-технологический центр "Мичуринская долина" и будет создана экосистема для развития инновационных форм бизнеса в агропромышленном комплексе с площадками для размещения новых производств.